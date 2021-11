Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è finita nel peggiore dei modi: voci rovinose

10 novembre 2021 a

Belen Rodriguez è a Milano, Antonino Spinalbese a La Spezia. La crisi tra i due sembra sempre più certa. Una decina di giorni fa i due si sono andati Parigi. Un weekend ‘d’evasione’ che avrebbe dovuto sistemare le frizioni sentimentali, ma invece sono sempre più distanti. Lo confermano Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, esperti di gossip. "Vi informiamo che la crisi non è passata, anzi, continua sempre più forte. Che sia davvero la fine per questa coppia nata così velocemente?!“.

C’è chi parla addirittura di rottura definitiva e chi ha raccontato che Antonino non viva più da giorni nella casa di Belen. I diretti interessatinon parlano come anche tutta la famiglia Rodriguez: Cecilia, Jeremias e mamma Veronica, sempre attivi sui social, non si lasciano sfuggire alcuna parola sul momento.

Pochi mesi fa la showgirl sudamericana in un’intervista a Verissimo aveva tessuto le lodi di Spinalbese. La burrasca prima o poi passerà. E sarà allora che si farà la conta dei danni, cercando di capire se c’è del riparabile o dell’irreparabile. Se si verificasse quest’ultimo frangente, sarà addio, definitivo. Certo è che prima o poi uno dei due verrà allo scoperto.

