Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese-choc: "Meriti la galera, pensaci prima di fare un figlio". E lui risponde così...

Le voci sulla rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si rincorrono da settimane e trovano sempre più conferme, tra queste l'assenza di lui al compleanno del padre della showgirl argentina. Incredibile ma vero, la coppia sarebbe scoppiata pochi mesi dopo la nascita della figlia, Luna Marì. Insomma, un crac a tempo record.

E ora, ecco piombare un nuovo, pesantissimo, indizio. Il punto è che l'hairstylist Spinalbese, da qualche tempo, manifesta tutta la sua insofferenza sui social. Pochi giorni fa ha postato una fotografia in cui tiene per mano sua figlia, corredata dalla frase: "Provate a dividerci". Una frase che ovviamente ha destato il sospetto: cosa intendeva? A chi si riferiva? In molto, tra i seguaci su Instagram, hanno messo in relazione quelle parole proprio a Belen.

Ma non è tutto. C'è qualcosa di ancor più pesante. Nelle scorse ore ecco un nuovo post di Spinalbese: un sabato sera da solo, ecco la foto di una bottiglia di vino bianco e il calice. Ed ecco che un tizio commenta: "Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera". Parole pesanti dell'hater di turno. Ma a sconvolgere è stata la risposta di Spinalbese: "Lo penso anche io". Parole pesantissime. Il riferimento era a Belen? Possibile, probabile. Insomma, tra i due non solo sembra essere finita, ma sembra essere finita nel più aspro e drammatico dei modi.

