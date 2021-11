Wanda Nara e Mauro Icardi, cosa spunta nella camera d'albergo: foto sconcertante, ci prendono per i fondelli

15 novembre 2021 a

A dispetto delle indiscrezioni e degli scoop sui presunti tradimenti di lui che continuano a imperversare in Argentina, tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra definitivamente tornato il sereno. La loro crisi matrimoniale è diventata di dominio pubblico nelle ultime settimane, anche se alla fine non si è ben capito come e perché si siano riappacificati e soprattutto quanto grave siano state le azioni del calciatore del Psg.

Quando ormai le carte del divorzio sembravano pronte, i due si sono invece riappacificati. Hanno suggellato nuovamente la nuova unione con una fuga romantica negli Emirati Arabi: senza figli al seguito e senza impegni di lavoro ad assillarli, si sono concessi alcuni giorni al mare e pare abbiano risolto definitivamente i loro problemi, a giudicare da post e foto dall’alto tasso di romanticismo che entrambi hanno condiviso sui rispettivi account social. Ora sono pronti a tornare a Parigi, dove li aspettano i 5 figli e la vita quotidiana che aveva subito uno scossone fortissimo.

In totale a Dubai hanno trascorso quattro giorni: tra spiaggia, camera d’albergo con palloncini rossi, calici di bollicine, regali e foto di coppia tutto sembra essere tornato normale tra Icardi e Wanda. Lo testimoniano anche alcuni scatti bombastici di lei, che ha regalato ai suoi follower un paio di pose provocanti, con le curve in bella vista.

