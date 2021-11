Wanda Nara e Mauro Icardi, bomba del Corsera: al ristorante è finita malissimo. In pieno centro a Milano...

11 novembre 2021 a

Pace fatta? Non proprio. Prosegue infatti la telenovela Mauro Icardi-Wanda Nara, almeno stando a quel che rivela il Corriere.it, che dà conto dell'ultimo capitolo di questa storia di tradimenti, vendette e parole grosse, anzi spesso grossissime.

Il punto è che la coppia sarebbe stata avvistata mentre litigava in modo rumoroso e vistoso in un lussuoso ristorante di Milano, dove i due hanno soggiornato per qualche giorno inssieme alle figlie. L'argentino prova a riconquistare la moglie, ma lei dopo le scappatelle e i tradimenti di lui con Eugenia Suarez non ne vuole sapere.

Secondo il Corsera, si sarebbero sentite anche delle frasi pronunciate ad alta voce: "Lo farai di nuovo", "Ti giuro di no", ha risposto Icardi, il cui credito però rischia di essere esaurito. Insomma, quella che l'attaccante del Psg sperava forse essere la cena di riappacificazione è finita in tutt'altro modo: l'ipotesi del divorzio - con un patrimonio stimato in 60 milioni di euro da dividere - insomma resta sempre in piedi.

E ancora, dallo spogliatoio del Psg sono trapelati alcuni particolari sul tradimento di Icardi. Nel giorno dell'incontro in un albergo a Parigi tra Mauro e "La China" ci sarebbe anche scappato un bacio: lui aveva un po' di febbre e non avrebbe voluto infettarla. Una fonte interna alla squadra ha spiegato: "Ci disse che era successo un casino per una banale chiacchierata e giurò che non si erano mai visti. Poi, bombardato di domande, ha ammesso tutto. Sì, era in hotel con lei e ha spiegato anche il ruolo del cognato che gli avrebbe fatto da palo conoscendo la situazione". Insomma, per Icardi si mette sempre peggio.

