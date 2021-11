Chiara Ferragni, "scivolone razzista": bufera per i suoi trucchi, cosa si è "scordata"

16 novembre 2021 a

Polemica su Chiara Ferragni. Tutta colpa dei suoi nuovi prodotti per il make-up. A sollevare la bufera è Loretta Grace, nota Youtuber conosciuta al pubblico anche per la sua battaglia a favore dell'inclusività nel campo della bellezza. "È poco smart avere una policy che esclude completamente la dark skin - spiega la giovane -. Se si fa una campagna inclusiva che vuole lanciare un messaggio inclusivo, allora poi nella pratica bisognerebbe mantenere la stessa visione. Non ho visto nessuno (makeup artist dark skin) ricevere quel pacco".

Proprio la Ferragni, nel lancio dei suoi prodotti venduti sia sul sito che nei punti vendita di Douglas, li aveva presentati così: "Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità".

Non è d'accordo Grace che accusa la moglie di Fedez di non aver inviato il box ai makeup artist dark skin, così come si è soliti fare con gli influencer per promuovere i prodotti che si stanno vendendo. "Nessuna invidia", specifica Loretta che non perdona il gesto della collega italiana da sempre impegnata a dare lezioni di inclusività.

