Alessia Marcuzzi sconvolgente, il segreto sul se*** svelato: cosa tira fuori dal cassetto...

17 novembre 2021 a

a

a

Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad alcune confessioni piccanti nel corso di una serata trascorsa a rispondere alle domande e alle curiosità degli utenti di Instagram. Sul suo profilo la 49enne vanta oltre 5 milioni di follower, quindi una platea molto importante non solo per promuovere se stessa e i suoi prodotti, ma anche per sensibilizzare le persone su alcuni temi.

Alessia Marcuzzi lontana da Mediaset e dalla tv, come campa oggi: una clamorosa "seconda vita"

In particolare la Marcuzzi non si è sottratta a una domanda potenzialmente scomoda come quella “vibratori: pro o contro?”. L’ex volto delle Iene ha risposto con un breve video in cui rovista in un cassetto e inquadra la scatola di un vibratore: “Zitti, zitti” esclama ridendo, per poi concludere con un “Basta, basta” dopo aver mostrato il sex toy. Insomma, la Marcuzzi è a favore e fa bene a esserlo, non essendoci nulla di male in ciò. Ovviamente però così facendo ha urtato la sensibilità di alcuni utenti che subito hanno reagito con messaggi del tipo “che schifo, cose volgari”.

Non sono mancati tanti commenti positivi, in cui la Marcuzzi viene ringraziata per mostrarsi una donna normale e senza vergogna di possedere certi oggetti. Al momento la conduttrice è fuori dal giro della tv per sua scelta, dato che ha abbandonato Mediaset prima della presentazione dei palinsesti.

Mare d'inverno e visione paradisiaca. Una pazzesca Alessia Marcuzzi: il lato B... così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.