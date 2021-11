Amedeo Goria ci riprova? "Quel caffè con Vera Miales": incastrato dai paparazzi

Francesco Fredella 18 novembre 2021 a

Amedeo Goria ricasca sulla tazzina di caffè. Stavolta, dopo essere stato paparazzato con varie donne al seguito, lo "pizzicano" con Mila Suarez - ex di Alex Belli. Goria, ex concorrente del grande Fratello vip, sembra aver deciso di prendere troppi caffè. Ma lo renderanno un po' troppo nervoso? Probabilmente sì, ma sono un'ottima occasione per socializzare. Soprattutto con le donne, "chiodo fisso" dell'ex giornalista sportivo della Rai.

Adesso, però, non c'è Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria) che è stata più volte presente nella casa del Gf vip per un confronto - incontro con Goria. "Sembrava scalpitasse per andare in video", ci dice una fonte anonima. Solo qualche giorno era stato notato in compagnia di Emanuela Gentilin, giornalista di Mediaset. Anche in questo caso un innocente caffè, uno dei tanto. Forse troppi.

Dopo l'avventura nella casa più spiata d'Italia, Goria si concede tutti questi caffè strizzando l'occhio alla cronaca rosa. E i siti ne approfittano per documentare questo incontro all'ombra di un bar romano. Cosa si saranno detti durante quel pomeriggio? Avranno parlato di Alex Belli? Per quale motivo Mila Suarez decide di entrare a gamba tesa nella vita di Alex di nuovo? Molte domande e poche risposte. Tutto, per adesso, resta avvolto nella cronaca rosa.

