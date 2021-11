Rossano Rubicondi, l'ex Linda Batista pestata a sangue a Dubai: il video sconvolgente, immagini molto forti

Francesco Fredella 22 novembre 2021 a

Linda Batista coinvolta in un brutto episodio a Dubai. L’attrice 39enne brasiliana è stata per diverso tempo compagna di Rossano Rubicondi, sarebbe stata coinvolta in un episodio violento a Dubai. La notizia arriva dal profilo Instagram Sorgeveritas, che fa capo a paparazzo Maurizio Sorge.

Si tratterebbe di una rissa. Il filmato diffuso è stato diffuso in Rete. La Batista - nel video - ha un panno in volto (completamente insanguinato). Ma cosa è successo? Per adesso tutto sembra avvolto nel mistero.

Fanpage.it fa luce sulla vicenda scoprendo che sarebbe stata picchiata perché avrebbe difeso un ragazzo gay. Tutto sarebbe accaduto in un resort di Armani a Dubai. Secondo Fanpage.it "Linda avrebbe visto una donna, presumibilmente intenta a infastidire un ragazzo gay con atteggiamenti di bullismo". Subito dopo il suo intervento per cercare di placare il litigio. Ma tutto sarebbe finito nel peggiore dei modi con la corsa in ospedale della Batista. Che per adesso non parla di questo argomento. Silenzio assoluto.

Da tempo Linda Batista, che ha 39 anni, ha partecipato alla quarta edizione de La Fattoria, all’epoca condotta da Paola Perego. Poi all’inizio del Duemila ha preso parte alle fiction Incantesimo, Elisa di Rivombrosa e La signora delle camelie. Dopo aver conosciuto Rossano Rubicondi è scoppiato l’amore con l'ex concorrente dell'Isola dei famosi, recentemente scomparso.

"Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi", aveva raccontato poco tempo a Pomeriggio 5 subito dopo la morte di Rubicondi. “Poco tempo fa lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme".

