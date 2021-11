Rossano Rubicondi, la testimonianza più terribile: "Come ho trovato il cadavere, non lo dimenticherò mai"

08 novembre 2021 a

Rossano Rubicondi se n'è andato da solo, nel suo appartamento di New York. A raccontare gli ultimi giorni di vita dello showman è Roberto Manfré, suo amico di lunga data. "Mi ha chiamato dicendomi che non riusciva neppure a respirare, aveva i battiti altissimi - ha detto ai microfoni di Domenica In, raccontando che l'ex dell'Isola dei Famosi era stato addirittura ricoverato per un principio di infarto -. Ma il giorno dopo stava meglio e si è fatto dimettere". A quel ricovero è seguito il silenzio, che ha fatto insospettire Manfrè.

L'amico ha così deciso di recarsi nel suo appartamento dove, dopo avere fatto irruzione, ha trovato il corpo senza vita di Rubicondi. "Lì purtroppo l'ho trovato morto - ha detto trattenendo le lacrime con Mara Venier - non c'era più nulla da fare. Non è stata una cosa piacevole da vedere. Sono cose che non dimentichi". La prima a essere avvisata è stata l'ex moglie Ivana Trump con cui Rubicondi ha sempre avuto ottimi rapporti nonostante il divorzio. "Ivana voleva vederlo, ma già era fragile - ha proseguito al programma di Rai 1 -. Vederlo in quelle condizioni l'avrebbe distrutta. Glielo ho sconsigliato". Rubicondi sarebbe morto a causa di un melanoma di cui pochissimi erano a conoscenza.

Gli stessi genitori non sapevano della malattia che ha colpito il figlio: "Rossano non aveva raccontato a nessuno che stava male. Nell’ultimo periodo si era trasferito a vivere in una nuova casa. Ci chiamava molto raramente ma non ci ha detto nulla. Era un anno che stava male ma non lo sapevamo", sono state le parole della coppia ancora incredula. Tra Rossano e il padre Claudio infatti i rapporti non erano dei migliori: "Lui aveva promesso di darci una mano, non mantenne la sua parola. Gli diedi del buffone. Ci fu uno scontro telefonico: io mi sono impegnato a pagare un mutuo e lui non ha mantenuto la sua promessa. Mi diceva ‘Non preoccuparti, ci penso io'. Non successe niente di che, lo rimproverai, tutto qui".

