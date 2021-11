Romina Carrisi massacra Barbara D'Urso: "In un programma come quello...", parole pesantissime

22 novembre 2021 a

a

a

Dopo Yari Carrisi è la volta della sorella Romina: i figli di Al Bano e Romina Power non sembrano apprezzare Barbara d'Urso e non si trattengono dal dirlo. "Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!", ha detto Romina Junior ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1.

"Salutiamola". La Littizzetto fa il nome "tabù", Mara Venier resta di sasso: guardate la sua faccia | Foto

La figlia di Al Bano sembra dunque seguire le orme della madre, anche lei - a differenza degli altri figli - ha sempre rifiutato gli inviti della conduttrice di Canale 5." So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte", aveva detto la d'Urso. Alla base dell'antipatia probabilmente l'amicizia tra la d'Urso e Loredana Lecciso, compagna dell'ex marito di Romina Power.

"Perché ho murato in casa mia madre morta". Pomeriggio 5, l'uomo che sconvolge Barbara D'Urso

Prima di Romina Junior, era stato Yari a scatenare la polemica. Il ragazzo aveva detto su Instagram: "La d'Urso deve morire". Una frase che gli è costato un decreto penale di condanna. Solo successivamente il figlio dei cantanti ha tentato di giustificarsi così: quello della d'Urso è un "tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato". E ancora, paragonandolo a un "virus" che "da anni si è propagato in tutte le case d’Italia".

"Una lite con Barbara D'Urso e fu fatta fuori": un retroscena clamoroso da Mediaset, fuori il nome della silurata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.