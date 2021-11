Arisa e la svolta por***o, "facciamolo insieme". Lei e il re del cinema a luci rosse, video clamoroso

23 novembre 2021 a

a

a

Arisa e la svolta sexy continua a fare dei proseliti. La cantante aveva recentemente affermato di voler fare un film erotico. La proposta è arrivata alle orecchie del porno attore Max Felicitas. "Facciamo un calendario insieme, stile molto soft, elegante, vedo non vedo, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. per me puoi scegliere tutto tu, mi metto a disposizione. e poi, devo dire la verità, mi hai sempre ispirato quel qualcosina…", ha spiegato in un video rilanciato sui social.

La cantgante, infatti, in una intervista al Giornale aveva raccontato che, "per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì".

Nuda e stretta tra lacci neri, non solo topless: Arisa scatenata, la foto più estrema | Guarda

Una svolta che, facilitata anche dall'uscita del nuovo album e quindi probabilmente anche legata ad un interesse pubblicitario, è stata vista da chi segue la cantante sui social dalle molto foto sexy e provocanti che Arisa ha postato in questi ultimi giorni. Arisa che, tra l'altro, è una dei concorrenti di Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola, con cui nell'ultima puntata dello show di Rai Uno al termine della loro esibizione, si è scambiata un languido bacio in bocca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.