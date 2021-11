Fedez, incontro inaspettato e confessione in radio: "Devo chiedergli scusa per una cosa di molti anni fa"

Francesco Fredella 27 novembre 2021 a

a

a

Uno è Fedez, l'altro è Jody Cecchetto (arrivato da poco a Radio Zeta, punto di riferimento per la Generazione futuro). S'incontrano negli studi milanesi di Cologno Monzese, dove Fedez è ospite per presentare "Disumano", il suo nuovo lavoro musicale che arriva dopo la provocatoria campagna elettorale in Rete. C'è uno sfidante doc per lui: Cecchetto. Ma facciamo un passo indietro. Qualche tempo fa il cantante ha chiesto scusa a Jody Cecchetto su Twitch durante una diretta e il video è diventato virale. Dopo essersi accorto che Jody fosse in diretta, gli ha detto: “Devo chiedergli scusa per una cosa di molti anni fa”.

Fedez canta Marco Travaglio, a cosa si è ridotto il rapper: insulti per tutti ma... chi "scorda"

Ora, però, Cecchetto assicura che si tratta solo di una banalità. “Dopo tanto tempo ci siamo risentiti. Ci siamo conosciuti 10 anni fa ed il nostro rapporto si è riallacciato adesso. Poi abbiamo giocato insieme a Radio Zeta". Si tratta di un gioco che ha fatto il giro della Rete. Ve lo raccontiamo. Due pulsantoni, "Boomer" per il rapper e "Baby boomer" per lo speaker di Zeta che va fortissimo su Twitch.

"Meglio cagna viva che...". Chiara Ferragni, la foto censurata: sconcerto puro, senza precedenti

Chi conosce più termini riguardo il mondo di Twitch? Questo il game di Radio Zeta. E il divertimento è assicurato (potete seguire sui social di Radio Zeta il video di ieri e su RTL 102.5 Play l'intera puntata). Inizia il gioco, che finisce in parità. Tra le domande c'erano: "Cosa sto facendo se sto castando?", "Chi è il mod?", "Cos’è un rpg?", oppure "Se state facendo flame cosa state facendo?".

Video su questo argomento "Fa schifo, sembra un articolo di Marco Travaglio": Pietro Senaldi stronca l'ultimo disco del "menestrello" Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.