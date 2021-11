Chiara Ferragni e Fedez in crisi? "In terapia di coppia", la sconvolgente rivelazione a Che tempo che fa

29 novembre 2021 a

I segreti più intimi di Chiara Ferragni e Fedez, compresa la terapia di coppia. Il 9 dicembre debutterà su Amazon Prime Video The Ferragnez, l'immancabile docu-serie su marito e moglie più famosi di Instagram e dello showbiz italiano in generale. Ne ha parlato proprio Federico Lucia, questo il nome all'anagrafe del rapper milanese, 32 anni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3. Da qualche anno ormai ogni aspetto privato delle star è fonte inesauribile di business, e al trovata di Ferragni e Fedez ricorda molto da vicino show come I Kardashians, la serie cult sulla famiglia di socialites e influencer più celebre d'America. In questo caso, però, la salsa italiana aggiunge pepe al piatto forte.

"La cosa più interessante - ha spiegato Fedez a Fazio, con grande tranquillità - credo sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante". Una strategia, per così dire, preventiva. Non ci sarebbe stata infatti nessuna vera e propria crisi conclamata nella coppia, che ha due figli piccoli, Leone e Vittoria. Semmai, il terapeuta li ha aiutati a smussare certi attriti e risolvere dei nodi critici.

Insomma, c'è molto altro nella loro vita privata oltre a quello che mostrano h24, sette giorni su sette su Insgram e Stories varie. Non solo frizzi, lazzi, serate mondane, look mozzafiato, siparietti comici, finti screzi, opinioni sull'universo tutto (dalla società alla politica) e tante, tantissime trovate di marketing per alimentare i rispettivi affari (spesso incrociati).

La loro immagine pubblica di coppia innamorata e affiatata è quasi intoccabile, e proprio per questo la scorsa estate tanto aveva fatto chiacchierare la paparazzata della loro lite sullo yacht di Della Valle, durante delle vacanze ad alta tensione.

