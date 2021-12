Belen Rodriguez fa impazzire i rosiconi: ecco il suo nuovo ufficio, lusso senza precedenti. Chi c'è dietro

Francesco Fredella 01 dicembre 2021 a

Belen Rodriguez ha un ufficio. sembra strano, ma per lei - famosa influencer spesso attaccata per foto in costume ed eccessiva presenza sui social - arriva il momento di mettere le cose in chiaro. la Rodriguez, che sicuramente resta una delle donne più invidiate nel jet set, si laurea imprenditrice. e mostra al pubblico i suoi uffici, arredati dalla sorella di Caterina Balivo.

"Ci tenevo tanto a farvi conoscere il nostro nuovo ufficio. questa è la sala riunioni, questo è l’ufficio di Belen, qui è dove i ragazzi lavorano insieme, poi c’è la stanza di Antonia, la cucina e un altro ufficetto ancora. come sono felice!”, dice. Ed ora la parola d’ordine per Belen resta una: business woman! La Rodriguez mostra gli uffici dell’icona production, società-agenzia che si occupa di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo. “Belen è socia della società insieme ad Antonia Achille, da anni sua assistente e migliore amica”, come racconta il sito Gossip e tv.

Belen si affida all’architetto Sarah Balivo, sorella della conduttrice di rai1. Adesso, Belen può godersi un momento di vera gioia dal punto di vista lavorativo, oltre che sentimentale: la storia con Antonino Spinalbese. L’ufficio di Belen, quartier generale di tutta la sua attività, si trova a Milano. un posto molto chic che è stato arredato con ogni cura dei particolari. Tanto gusto, la Rodriguez - si sa - stupisce da sempre i suoi fan.

