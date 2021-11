Belen Rodriguez, addio a Spinalbese? Lei ha messo... Un dettaglio molto sospetto

25 novembre 2021 a

Riconciliazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Forse. I fan, oggi più che mai, ci sperano. Il motivo? Un "mi piace" arrivato su Instagram all'ultima foto dell'hairstylist. Un dettaglio non da poco visto che i due da settimane non mostravano tracce l'uno nel profilo dell'altra sui social. Per di più a far pensare che qualcosa starebbe accadendo è il commento lasciato da Cecilia, sorella della showgirl argentina.

"Ma quella camicia la conosco", scrive lei con tanto di emoticon a forma di risate. Lui risponde con un cuore. Insomma, tutto farebbe pensare che Belen ci stia riprovando. D'altronde la figlia avuta con Spinalbese, Luna Marì, è nata solo lo scorso luglio scuotendo gli equilibri familiari. Addirittura, è l'ennesimo retroscena di questi giorni, alcuni hanno sospettato che il 26enne si fosse invaghito di un'altra donna, sempre dello spettacolo.

Cosa ci sia davvero dietro l'allontanamento non è dato sapersi. Però le foto scattate dai settimanali non lasciano dubbi: i due sono spesso stati fotografati lontani e di punto in bianco sono anche sparite le foto di coppia che prima pubblicavano sui social. Che sia tornato il sereno? Solo il tempo potrà dirlo. Ancora nessuno dei due ha infatti proferito parola.

