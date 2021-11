Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, "Quella la conosco". Il messaggio pesantissimo di Cecilia

Francesco Fredella 25 novembre 2021 a

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese potrebbe esserci ancora un po’ di acque agitate. La showgirl argentina, che è diventata mamma da poco, adesso è finita di nuovo nel vortice del gossip. Si parla di una rottura, che però si sarebbe salvata in corner. Tutto risolto? Mistero. Qualcuno, addirittura, ha sussurrato di un tradimento di Spinalbese, ma non ci sono conferme. Solo rumors, indiscrezioni. Nulla di più. La sorella di Belen commenta una delle foto di Antonino Spinalbese su Instagram. Lui indossa una camicia a quadri giallo, marrone e bordeaux.

“Ma quella camicia la conosco”, commenta Cecilia Rodriguez sui social. Spinalbese risponde con un cuore. Sembra, quindi, che quella camicia sarebbe di Ignazio Moser, che è fidanzata ormai da anni con Cecilia Rodriguez. E se da una parte si vocifera della fine della storia tra Belen ed Antonino, dall’altra invece sembra che i due abbiano mantenuto un ottimo rapporto. Per Belen si tratta di un momento d’oro: lavoro, social (come sempre) e gossip. Che non manca mai.

Dopo la fine dell’amore con Stefano De Martino (i due, lo ricordiamo si erano riavvicinati dopo la fine del loro matrimonio), si è innamorata di un hair stylist che si chiama Antonino Spinalbese. Ora lo conoscono tutti. E’ diventato abbastanza noto grazie alla sua frequentazione con Belen. I due hanno una avuto una figlia che si chiama Luna Marì. Il resto è storia di questi giorni, ed il gossip continua. A maggio scorso Cecilia Rodriguez ha parlato pubblicamente di Antonino Spinalbese usando parole bellissime. Potrebbe essere stata una frecciatina ad uno degli ex di Belen. Ovviamente, tranne Spinalbese, sono tutti famosi: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone.

