Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, "storia di corna". Indiscreto clamoroso: chi è l'altra donna

Si fanno sempre più insistenti le voci su una crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, a quattro mesi dalla nascita della loro bambina Luna Marie, non si fanno vedere più insieme. I diretti interessati, però, non hanno ancora né confermato né smentito questo gossip. A svelare alcuni retroscena sulla situazione è il settimanale Di Più Tv, che ha parlato di un presunto tradimento. L'allontanamento, infatti, sarebbe avvenuto dopo che Spinalbese si sarebbe invaghito di una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli e non c'è nulla di certo. Qualcosa, comunque, sembra essere cambiato. Qualche tempo fa, infatti, la Rodriguez non esitava a definire il 26enne il suo principe azzurro. Inoltre, nonostante la giovane età, Spinalbese aveva instaurato anche un bel legame con Santiago, il figlio che Belen ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e con i suoceri.

A insospettire i fan è anche il fatto che la showgirl argentina non abbia nemmeno commentato pubblicamente il recente incidente del compagno. C’è addirittura chi dice che Antonino Spinalbese avrebbe già lasciato l’appartamento della Rodriguez a Milano. Una situazione non facile, insomma, su cui sembra che entrambi vogliano mantenere il massimo riserbo.

