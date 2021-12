Elettra Lamborghini, "il mio regalo per te": perizoma e lato B in primo piano, ai limiti della censura

02 dicembre 2021 a

Elettra Lamborghini non finisce di provocare sui social. "Il mio regalo per te, il mio regalo è...", canta quindi in un video postato su Instagram in cui, vestita da Babbo Natale sensuale, si mostra in perizoma rosso e cappellino con pon pon. Eccola mentre si alza la gonna e fa vedere a tutti il suo burroso e tatuatissimo lato b. Un post che ovviamente ha fatto il pieno di cuoricini e commenti.

"Babbo Natale + panettone", scrive qualcuno. "Io ti amo" aggiunge un altro. E ancora, si legge, "sei unica", "lo sto guardando in loop". Del resto la Lamborghini è amatissima non solo per la sua bellezza esplosiva e per la sua sensualità ma anche per la sua allegria e ironia. Tanto che è lei stessa dopo essersi sollevata la gonna per mostrare il perizoma a ridere moltissimo.

Questo è il suo "regalo di Natale" bollente. E i suoi fan di sicuro non lo dimenticheranno. Solo tre giorni fa Elettra Lamborghini aveva annunciato a modo suo l'uscita del singolo A Mezzanotte (Christmas Song). E lo aveva fatto ancora una volta su Instagram. A dominare, ovviamente, la scritta A Mezzanotte, il tutto su sfondo verde. E poi c'era lei, Elettra, vestita da Babbo Natale, ma in una versione tremendamente sexy: gonnellino rosso e cortissimo, stivali altrettanto rossi fino al ginocchio e una maglietta scollatissima (a coprirla ci pensa un cagnetto, che tiene in braccio, anche lui dotato di cappellino da Babbo Natale). Insomma, come sempre provocante.

