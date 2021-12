Belen Rodriguez, "allora vi siete lasciati?". E lei risponde così: la frase sconcertante su Antonino

02 dicembre 2021 a

Chi pensava che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si fossero lasciati, dovrà ricredersi. La showgirl argentina e il compagno sono stati paparazzati mano nella mano a spasso. Assieme a loro la figlia Luna Marì. Foto, quelle scattate dal settimanale Chi, che ritraggono una famiglia serena. Tra Belen e Antonino la maretta sembra dunque passata. E a chi chiede alla modella se i due si sono rimessi assieme, lei non esita a rispondere spiazzando tutti: "Noi due non ci siamo mai lasciati".

Insomma, i retroscena su un allontanamento sembrano essere stati smentiti. Eppure i social per mesi hanno visto la coppia sempre più fredda, con Belen fotografata in compagnia della famiglia e lontana dall'hairstylist. Cosa sia davvero successo non è dato sapersi. Certo è che la Rodriguez non intende farsi scappare Antonino. "Avevo smesso di credere nell’amore. - aveva raccontato la showgirl a Verissimo -. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino".

I due, nonostante siano fidanzati da poco tempo, hanno dovuto affrontare un dramma tremendo: la perdita di un bambino. "Ero rimasta incinta per sbaglio - aveva sempre raccontato lei a Silvia Toffanin -. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo". Ma le buone notizie non hanno tardato ad arrivare con la nascita della piccola Luna Marì.

