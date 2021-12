Arisa, "purtroppo lo ho sempre sentito": il complesso del seno, com'era ridotta la cantante

05 dicembre 2021 a

A cuore aperto. Fuori tutto. Stop alle timidezze. E da tempo. Ancora lei, ancora Arisa, che a poche ore dalla puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, sabato 4 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi, in cui come al solito negli ultimi tempi non è certo rimasta abbottonata. La cantante ha parlato di come sin da adolescente si fosse vergognata per le sue forme: "Sono sempre stata troppo procace, alta, con un décolleté importante...", ha ricordato.

E per questo, ha aggiunto Rosalba Pippa, ha deciso di dare un taglio netto col passato, decidendo di smettere di vergognarsi: "Non voglio più vergognarmi. Purtroppo ho sempre sentito di dover stare tutta coperta", ha aggiunto. E ancora, Arisa ha svelato al rotocalco che, oggi, si sente molto attraente. E proprio per questo ha ribadito la sua volontà di cimentarsi in un film sensuale: "Se mi proponessero di fare un film sensuale ci penserei. Non parlo di cose pesanti, ma di sensualità", ha un po' corretto il tiro rispetto alle precedenti dichiarazioni in cui aveva parlato di soft por***.

Sempre parlando di se stessa, Arisa ha poi ricordato come un tempo fosse decisamente più romantica rispetto a quanto sia oggi, quando - forse - alcune delusioni in amore la hanno cambiata. "Il romanticismo è molto infantile, ci piace conservarlo in certi momenti, ma poi c’è una consapevolezza della realtà che arriva col tempo", ha filosofeggiato Arisa. Un'Arisa molto, molto diversa rispetto a quella che avevamo conosciuto agli inizi della sua carriera.

