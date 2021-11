Arisa e Diana Fetish, "cosa combiniamo insieme": un video per soli adulti. Qualcosa di... indecente

29 novembre 2021 a

Tutti ai piedi di Arisa. Compresi divi a luci rosse e... dive. L'ultima a lanciare una proposta indecente alla cantante e concorrente di Ballando con le stelle, che settimana scorsa in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha aperto a una sua svolta erotica, è Diana Fetish, conturbante stella social del cinema per adulti.



L'avvenente signorina, star di OnlyFans, affida a Dagospia la sua "lettera aperta" per mettersi in contatto con "la sensualissima" 39enne, al secolo Rosalba Pippa. "Mi chiedo perché Arisa abbia per forza bisogno di un uomo che la tiri per la camicetta per fare il suo esordio e diventare la nuova icona sexy italiana. Suvvia, dai. Chissà quando i maschietti capiranno che dopo l’invenzione del dildo e cioè, da qualcosa come qualche millennio di anni, non sono più così indispensabili", è la sua piccantissima provocazione. Dove voglia andare a parare, è presto chiaro.

"Viva gli uomini e chi li ha inventati e ok, va bene anche il patriarcato, lungi da me voler minare le loro certezze, ma... cari miei, mettetevi comodi e aprite bene le orecchie: qualcosa si sta muovendo". "Se deve nascere una Stella - rivendica -, non lo sarà per la volontà di un uomo, ma per auto-affermazione. Voglio pubblicamente invitare Arisa sul mio OnlyFans".

Quindi la domanda che apre interi mondi vietati ai minori: "Hai una vaga idea di quello che combineremmo insieme?! Poseremo per foto e video infuocati e faremo impazzire il web". Il fine è divertirsi e fare del bene: "Il ricavato sarebbe bello se fosse interamente devoluto ad associazioni a difesa delle donne. Sarà una Prima Volta con il botto". E guardando le rispettive foto, c'è da credere a Diana Fetish, un nome che è tutto un programma.

