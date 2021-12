Arisa, la foto in accappatoio dietro le quinte a Ballando: dettagli intimi, Instagram in tilt

04 dicembre 2021 a

Uno scatto intimo quello pubblicato da Vito Coppola insieme ad Arisa sui social. I due, che si esibiscono in coppia a Ballando con le Stelle, sembrano aver instaurato un ottimo rapporto. E adesso tra i fan ci si chiede se stia nascendo qualcosa di un po' più forte della semplice amicizia. Il gossip è impazzato dopo che i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati sulla bocca in diretta.

Le voci poi si sono fatte più insistenti dopo il post di Vito su Instagram. “In fondo a sinistra”, ha scritto il danzatore professionista a corredo di una fotografia assai intima. Il ballerino si è fatto un selfie mentre abbracciava la cantante 39enne. A colpire i fan, però, è stato soprattutto l'abbigliamento dei due: entrambi indossavano soltanto un accappatoio. La reazione dei follower non si è fatta attendere.

“Meravigliosi”, ha scritto un utente. Qualcun altro invece: “È bello vedervi così dolci e innamorati, siete una coppia stupenda!”. E ancora: “Siete fuoco”, “Due corpi e un’anima sola”. Questi sono solo alcuni dei commenti a caldo che si sono accumulati sotto lo scatto bollente. Sull'esistenza di una possibile relazione amorosa, però, i due non hanno mai né confermato né smentito. Arisa, intervistata di recente dal settimanale Oggi, ha spiegato che i baci, almeno per il momento, ci sono stati solo in pista. “Anche vivere un bacio in diretta senza sapere che cosa sia mi rende viva”, ha detto l’artista.

