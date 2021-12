Paola Caruso, ricordate la "bonas"? Clamoroso, "fidanzata col big di Forza Italia: fuori il nome, chi è

05 dicembre 2021 a

Archivia il passato e guarda avanti. Adesso, Paola Caruso - nota alle cronache televisive per i programmi di Barbara d'Urso - ritrova l'amore. E sembra che sia davvero al settimo cielo. Secondo un'indiscrezione lanciata dal magazine Oggi - diretto da Umberto Brindani - la Caruso si sarebbe fidanzata con un politico. Si tratterebbe di un consigliere regionale di Forza Italia. Secondo i ben informati dovrebbe essere Paride Mazzotta. Classe 1989, Mazzotta, nonostante la giovane età, ha già maturato parecchia esperienza politica.

La coppia, sempre da notizie che trapelano negli ambienti milanesi, sarebbe volata alle Maldive per godersi un po' di meritato relax. Lontano da tutto e tutti, ma il settimanale Oggi (uno degli storici magazine del nostro Paese) riesce ad intercettare la coppia. Così, la Bonas di Avanti un altro decide di pubblicare un po' di romantici scatti su Instagram.

Da tempo la Caruso è sparita dai radar della tv. Praticamente da quando la d'Urso, con la nuova versione di Pomeriggio 5, ha chiuso le porte a molti personaggi che gravitavano attorno ai suoi programmi. Un restyling che ha lasciato a casa molte soubrette, compreso la Bonas. Proprio lei, mesi fa, era andata dalla d'Urso lamentando scarsi guadagni. “Poi vai da Barbara a piangere perché stai in bianco”, ricorda una delle followers della Caruso dopo aver visto la foto alle Maldive. “Si, sto in bianco. Quindi? Cosa ti frega?”, la replica piccata e sarcastica di Paola.

Poi si parla, sempre suoi social, del suo passato amoroso (non sempre facile). “Non è colpa mia se ho trovato prima un falso opportunista e cattivo, poi una persona che non capisce che io sono prima mamma e poi compagna. Mio figlio viene prima di tutto. Ed è proprio per tutelare lui che ho subito allontanato le persone non giuste per noi”, replica la Caruso mettendo la parola fine alle polemiche.

