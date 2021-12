Chiara Ferragni, vestito cortissimo e gambe accavallate? Terremoto erotico, lo scorcio proibito: da bollino rosso

07 dicembre 2021 a

a

a

Un terremoto sexy. E di mezzo c'è sempre lei Chiara, Ferragni, web ambassador del marchio Calzedonia. Insomma, calze, collant. Di tutti i tipi e modelli: da quelli con le frange di strass al modello "floccato" con le stelle, dalle applicazioni di pietre alle proposte effetto zebrato. I collant special edition per Natale e le Feste vestono le gambe di luce. E le foto sono tremendamente sexy...

Tra i collant proposti, quelli dal look scintillante con paillettes e anche con motivi geometrici glitterati. Poi gli abbinamenti con blazer e giacche, per le occasioni speciali. E a sfoggiare i diversi modelli, così come si vede nelle foto, appunto, una meravigliosa Chiara Ferragni. In uno scatto, con la complicità di un vestito cortissimo e delle gambe accavallate, gli scorci sono davvero proibiti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.