Barbara D'Urso? "Zangrillo è letteralmente scomparso": bomba di Dagospia sulla coppia, girano strane voci

07 dicembre 2021 a

a

a

La coppia ha riempito per lunghe settimane le pagine dei rotocalchi di gossip e i siti. Si parla di Barbara D'Urso, la reginetta di Mediaset, e di Francesco Zangrillo, broker assicurativo di 47 anni. Li abbiamo visti insieme un po' ovunque: ristoranti, case, hotel. Però i due non hanno mai confermato la loro relazione, seppur nemmeno è mai stata smentita.

Pier Silvio Berlusconi, altro che "pensione". Voci clamorose su Barbara D'Urso: Mediaset, ribaltone palinsesto

In una delle ultime paparazzate, il servizio era stato pubblicato sul settimanle Oggi, ecco le immagini di un'aspra discussione in un ristorante di Milano (davanti a parecchi amici), poi lui che riaccompagna a casa lei, Carmelita col broncio e dopo che la conduttrice scende dalla macchina Zangrillo va via a tempo record, con una brusca accelerata che ne tradiva, forse, tutto il nervosismo.

"Pier Silvio tira dritto, a Cologno tutti zitti". Dago-bomba su Mediaset: chi cacciano tra pochi giorni

Bene, a distanza di settimane, sui due nessuna nuova: niente avvistamenti, niente paparazzate, niente gossip. Insomma tutto tace. E ad avanzare un'ipotesi, ora, è Dagospia, nella rubrica "A lume di Candela", a cura di Giuseppe Candela, laddove si legge quanto segue: "Che fine ha fatto Francesco Zangrillo, fidanzato di Barbara D'Urso? Il broker assicurativo che sulla carta d'identità segna 47 anni, diciassette anni in meno di Carmelita, è letteralmente scomparso dai radar. Non avvistato più dai paparazzi in compagnia della conduttrice. Aria di crisi?", conclude sibillino Dagospia. Già, forse è crisi (di una coppia che però, nel caso, non è mai stata ufficializzata).

"Che coppia sono Alex Belli e Delia Duran". Sotto le lenzuola, rivelazione intima: si dice che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.