Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano De Martino? "Sul regalo di Natale…", il dettaglio clamoroso

11 dicembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez lancia la sua linea di abbigliamento, Hinnominate, e ai fan non sfugge un dettaglio molto importante. Una delle prime a ricevere alcuni capi della collezione è stata la stilista Elisabetta Franchi. Che quando ha aperto il regalo inviatole dalla showgirl argentina ha fatto vedere bene anche il pacco che conteneva gli abiti. Ed è proprio lì che si nascondeva il dettaglio che ha scatenato i follower.

"C'è e si vede". Belen Rodriguez completamente nuda in piscina: la foto che polverizza la censura | Guarda

All'interno delle scatole, infatti, è spuntata una frase. O meglio, una benedizione irlandese attribuita a San Patrizio. E cosa ci sarebbe di così speciale? C'è che si tratta della stessa frase che Stefano De Martino, ex di Belen, si fece tatuare sulla coscia destra diverso tempo fa, proprio in onore dell'amore che lo legava all'argentina. La frase recita: "Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano".

"Cosa va regalando in giro Belen". Guardate questa roba: clamoroso sfregio ad Antonino Spinalbese? | Foto

Si tratta solo di una coincidenza o si nasconde qualcos'altro sotto? Chissà. Certo è che la Rodriguez abbia scelto proprio quella benedizione per accompagnare i suoi doni. Per quanto riguarda Antonino Spinalbese, da cui di recente Belen ha avuto una figlia, Luna Marie, non è ancora molto chiaro se tra i due fili tutto liscio o ci sia aria di crisi. A tal proposito i follower hanno notato un altro dettaglio nell’ultima storia della Rodriguez: nell’elenco dei familiari inclusi negli addobbi di Natale della showgirl Spinalbese non c'è. I due passeranno le feste separati?

Belen Rodriguez, "che figura di m***a". Pubblica questa foto: travolta dagli insulti: "Vergogna" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.