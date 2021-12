Ilary Blasi, la bomba di Fabrizio Corona: "Le sue foto di nudo integrale". Quando aveva solo 16 anni...

14 dicembre 2021 a

Fabrizio Corona torna a far parlare. Ospite del Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21, l'ex re dei paparazzi scatena in pochi minuti la polemica. Tutta colpa di un'uscita su Ilary Blasi. Corona infatti si presenta sul palco e con lui c'è una scamorza: "Questa è la scamorza di Ilary Blasi", commenta mentre il conduttore frena: "Adesso mi farai litigare proprio con tutti". Ma l'imprenditore non si limita alla battuta e prosegue con dichiarazioni ben più pesanti: "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude".

Tra Corona e la Blasi non scorre buon sangue. Complice anche la lite furiosa fra la conduttrice e l'ex paparazzo, avvenuta in diretta tv, proprio quando Corona era entrato nella casa del Grande Fratello Vip per riconciliarsi con Silvia Provvedi. La discussione era stata una sorta di "resa dei conti", dopo che oltre dieci anni prima Fabrizio aveva diffuso i gossip riguardo il presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary. E ora, con le ultime frecciate, i rapporti non sembrano migliorare.

Chiusa la parentesi Blasi, Corona è intervenuto su altre donne: gli amori della sua vita. La domanda non poteva che ricadere su Belen Rodriguez, con cui - per sua stessa ammissione - l'imprenditore vanta "ottimi rapporti". Più alti e bassi invece con Nina Moric: "Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio". E su Asia Argento: "Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia". Infine confida: "Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen". Sarà vero?

