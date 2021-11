Maneskin, Fabrizio Corona contro Giorgia Soleri fidanzata di Damiano: "Vomito"

24 novembre 2021 a

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”: Fabrizio Corona si è scagliato contro la fidanzata di Damiano dei Maneskin, l'influencer e modella Giorgia Soleri. L'ex re dei paparazzi, insomma, l'ha definita una finta femminista usando parole piuttosto dure nei suoi confronti. Le sue affermazioni, messe per iscritto su una storia Instagram, sono state accompagnate da una foto della Soleri che mostra i peli sotto le ascelle.

Probabile, quindi, che Corona si riferisse a questa scelta estetica. In ogni caso, non è escluso che abbia puntato la ragazza per via delle sue decisioni artistiche. Più volte la modella ha criticato la stampa italiana che continua ad etichettarla solo ed esclusivamente come fidanzata di Damiano dei Maneskin. La 25enne vorrebbe parlare di più del suo lavoro e del problema di salute che le ha cambiato la vita: la vulvodinia.

La Soleri è una modella milanese di 25 anni che vive a Roma ed è legata a Damiano David, frontman dei Maneskin, da quattro anni. La relazione, tuttavia, è stata ufficializzata dal cantante solo nel 2021, dopo la vittoria del gruppo di X Factor al Festival di Sanremo 2021. La modella, inoltre, sui social ha confidato di soffrire di vulvodinia, una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne.

