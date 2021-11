Giorgia Sileri umilia Fabrizio Corona: "Sono donna, glielo lascio credere". La bordata di lady Maneskin

26 novembre 2021 a

Fabrizio Corona come una furia attacca Giorgia Soleri, modella, influencer, attivista, ma soprattutto fidanzata di Damiano David dei Maneskin (uno dei personaggi chiave degli ultimi tempi, che ha toccato il cielo con un dito in tutto il mondo). Adesso, l’ex marito di Nina Moric va giù pesante e definisce la ragazza una “finta radical chic che gli provoca solo del vomito”. Ovviamente si tratta di una sua espressione molto forte e che non rappresenta affatto la verità assoluta. Corona consuma l’attacco su Instagram e ne approfitta per commentare negativamente uno scatto di Giorgia Soleri (che mostra i peli sotto le ascelle). “La provocazione monetizzata a tutti i costi”, urla Corona.

Secondo l’ex re dei paparazzi Giorgia Soleri farebbe di tutto per apparire anticonformista. Corona sfodera le armi più affilate per attaccare la fidanzata di Damiano, reduce dal successo negli Stati Uniti. E così, ecco che la Soleri pubblica sul suo account una frase che sembra in tutto e per tutto una frecciatina a Fabrizio Corona, una risposta affilata. “Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. Ed io glielo lascio credere. E avvengo”, scrive.

“Joumana Haddad, 1998. Più attuale che mai”, aggiunge su Instagram svelando la fonte della sua citazione. Insomma, una frase della poetessa libanese utilizzata per attaccare Fabrizio Corona. E non mancano i commenti. Ora il clima potrebbe diventare ancor più rovente tra Corona e al fidanzata di Damiano. Siete pronti allo spettacolo? Mettetevi comodi: Corona non fa sconti e Giorgia sembra essere pronta a rispondere con classe, eleganza e molta ironia. Scomodando, magari, qualche filosofo.

