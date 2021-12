Maria Elena Boschi, passione incontenibile: girano certe foto... pizzicata così, roba esplosiva | Guarda

14 dicembre 2021 a

Ancora insieme: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono inseparabili. Lo confermano gli ultimi scatti che ritraggono la coppia impegnata in una romantica passeggiata al mare. La deputata di Italia Viva ha trascorso la giornata con l'attore, dopo che è rientrato in Italia dall’estero dove era impegnato sul set di un film. A immortalarli il settimanale Chi, che mostra i due intenti a fotografarsi, a baciarsi con il tramonto sullo sfondo e mano nella mano.

Secondo quanto svelato al magazine diretto da Alfonso Signorini da parte di alcuni amici, la Boschi e Berruti starebbero già pensando alle nozze. Queste originariamente previste per la primavera del 2022, momento in cui dovrebbe venire pronto anche l'appartamento che la coppia ha acquistato nel centro di Roma e sta ristrutturando. Eppure la data sembra incerta. Chi fa sapere che a mettere i bastoni tra le ruote non sono tanto gli impegni politici della capogruppo di Iv, quanto quelli cinematografici di Berruti che rischiano di prolungarsi oltre il periodo inizialmente previsto.

Una cosa però è certa: i due non hanno alcuna intenzione di rinunciarci. "Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia - aveva detto la Boschi a Verissimo -. Ogni tanto ne parliamo. Qualunque cosa tu faccia nella vita, l’unica cosa che conta è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio". Sarà arrivato il momento?

