Belen Rodriguez addio, la voce su Antonino Spinalbese: come campa dopo la rottura, "Da gennaio..."

La presunta fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a rimanere avvolta dal mistero, dato che nessuno dei diretti interessati parla chiaramente a riguardo. I due sembrano ignorarsi anche sui social, tanto che l’importante annuncio di Spinalbese non ha smosso minimamente (dal punto di vista social) la showgirl argentina. Il padre di Luna Marì ha infatti deciso di cambiare rotta, lavorativamente parlando.

Dopo aver lasciato il ruolo da parrucchiere, aveva intenzione di buttarsi sul mondo della fotografia, essendo un grande appassionato, ma alla fine ha scelto un’altra strada: quella del fitness, che percorrerà a partire da gennaio del nuovo anno. L’annuncio del 26enne è arrivato su Instagram insieme al suo personal trainer Andrea Audino: “Sempre un passo in più. Passo dopo passo. Domani più di oggi. Perché un progetto di fitness? Oltre la sconfinata passione per uno stile di vita sano e l’allenamento, il fitness, la palestra, lo sport possono essere una scuola di vita”.

“Ci sono diversi accostamenti - ha aggiunto Spinalbese - con tutto ciò che ci accade ogni giorno. L’unico modo che hai per migliorare è impegnarti. Lavori, giorno dopo giorno, per portare a casa i risultati tanto desiderati. Poi ci sono gli imprevisti, gli infortuni ad esempio, che ti mettono ko per un determinato periodo, ma tu sei lì, pronto a rialzarti”.

