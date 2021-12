Elettra Lamborghini, vestito strizzatissimo e mossa (troppo) audace: la follia, il lato B lo svela così

17 dicembre 2021 a

a

a

Post pubblicitario, post incendiario. La protagonista? Sempre lei: la giunonica Elettra Lamborghini, cantante ed ereditiera, personaggio vulcanico e sempre più amato dal pubblico. La mitica Elettra, infatti, continua a dare spettacolo su Instagram. L'ultimo capitolo, come accennato, l'annuncio dell'inizio di una nuova collaborazione.

E così eccola, Elettra Lamborghini, in un elegantissimo abito in velluto nero, abito assai sensuale che le lascia una spalla scoperta. Sguardo un poco malizioso e ben dritto verso l'obiettivo, ecco che la Lamborghini, con una mossa un poco audace, mette in mostra il suo lato B, l'origine di tutte le sue fortune: già, Elettra è il "simbolo" del twerking in Italia. E la foto, va da sé, fa subito incetta di cuoricini, like e complimenti dei fan...

