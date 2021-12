Ballando, Arisa durissima contro Serena Bortone: "Perché mi ha ferito". Film a luci rosse, un grosso caso in Rai

21 dicembre 2021 a

Arisa si sbilancia. Incassata la vittoria di Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola, la cantante racconta gli alti e bassi vissuti. Per lei il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è stato un vero e proprio successo in grado di cambiarle la vita. Qualche rimostranza però c'è. La destinataria è Serena Bortone, coduttrice di Oggi è un altro giorno: "Mi ha ferita quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi è sembrato che una donna avesse appena frainteso un’altra donna".

Acqua passata, al Corriere della Sera la vincitrice di Sanremo preferisce focalizzarsi sugli aspetti positivi della sua esperienza in tv. Come la sua splendente forma fisica che attribuisce all'attività. "In generale - prosegue - sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello".

Poi sul suo insegnante e compagno di danza Vito Coppola aggiunge: "C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo". E come già più volte precisato dalla diretta interessata: "Se son rose, fioriranno".

