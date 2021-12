Wanda Nara, la foto in lingerie semi-trasparente sfiora la censura: "Tanta carne"

23 dicembre 2021 a

Crisi passata quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A dimostrarlo l'ultimo scatto pubblicato dal giocatore del Paris Saint-Germain. Una foto quasi al limite della censura, che mostra Wanda sdraiata in intimo e il suo compagno curvo su di lei. Tutto parte di un servizio fotografico che il calciatore riassume con una sola parole: "Love". Anche la moglie non lesina commenti scrivendo sotto al post "tanta carne".

Frasi e immagini che però scatenano l'ironia dei social e c'è chi scrive: "Ho visto film a luci rosse cominciare così". E ancora: "Mauro, se ti serve una mano ci sono". In ogni caso la crisi tra i due sembra finita. Aveva, infatti, destato parecchio scalpore il presunto triangolo amoroso per cui Icardi avrebbe tradito Wanda con China Suarez. Un triangolo in cui la Nara ha pubblicato di tutto e di più contro il marito e l'atttrice, salvo poi perdonare.

Merito anche di Icardi che le ha tentate tutte pur di ricollare i cocci. "Mauro mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: 'Ti ho dato tutto e tu anche, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice'. E lì ho capito una cosa: che pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia". Queste le parole con cui Wanda perdonava il marito.

