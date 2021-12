Melissa Satta, il top è troppo strizzato? Conseguenze... da urlo: la fotografia che sfida la censura

27 dicembre 2021 a

Tripletta di fotografie incendiarie per Melissa Satta nel giorno di Santo Stefano. Tre fotografie in cui si mostra con un look davvero ruggente, provocante e soprattutto seducente.

Eccola l'ex velina, dunque, in una elegantissima giacca in bianco e nero e in pantaloni di pelle in vernice nera. Sguardo serio e sexy dritto in camera, a completare il quadro un top strizzatissimo e nero, che esalta le forme di una Satta più in forma che mai.

