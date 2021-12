Wanda Nara, regalo da censura per Mauro Icardi: come gli mostra il lato B, vietata ai minori

28 dicembre 2021 a

La crisi con Mauro Icardi sembra lontana. Wanda Nara e il calciatore sono sempre insieme tra un viaggio e un altro e sui social documentano tutto. Wanda posta foto sempre sexy in cui mostra il lato B, in piscina come in giardino. E Icardi la abbraccia e sembra gradire. Così come i follower che fanno piovere like e commenti.

Wanda Nara, che su Instagram vanta più di 10 milioni di follower, ha postato infatti uno scatto "incandescente". "Un giardino molto bello", scrive l'argentina mostrandosi tra le piante di Agapanto, di profilo e con il lato B in evidenza.

Qualche ora prima, invece, ha condiviso una foto sul terrazzo, sempre in bikini e con il didietro mozzafiato in posa. Dal canto suo Icardi le ha fatto eco pubblicando una loro foto in piscina in cui si abbracciano teneramente. Con la sua Wanda, stavolta in costume intero, ma con lato B sempre in mostra. Una coppia ad alto voltaggio.

