Cristina D'Avena, "nessuno ha guardato gli occhi": scatto clamoroso, il dettaglio-choc a 57 anni

Cristina D’Avena è un’icona senza tempo ed è anche una bellissima donna. A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, la famosissima sigla “Occhi di gatto” è stata certificata disco d’oro dalla Fimi nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella 52esima settimana del 2021. L’ennesimo bel riconoscimento per la 57enne, che continua a godersi il successo che si è meritata nel corso degli anni.

“Ragazzi - ha esordito nell’annuncio su Instagram - mi hanno appena comunicato che il brano ‘Occhi di gatto’ è stato certificato oro. Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani. Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera, vi amo”. A corredo del post la D’Avena ha pubblicato una foto in cui tiene in mano lo smartphone che suona “Occhi di gatto”.

Molti utenti si sono però fatti distrarre da un altro dettaglio, ovvero dall’ormai noto décolleté dell’artista, che a 57 anni è ancora una splendida donna e dalle forme generose. L’occhio è sfuggito proprio lì a diversi utenti, che infatti si sono sbizzarriti nei commenti: “Gli occhi sono esattamente la prima cosa che ho notato”, “c’è chi non ha letto né la didascalia né guardato il suo smartphone… e chi mente”.

