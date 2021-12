Belen Rodriguez, "il reato e la vergogna". Bacio scandalo al figlio di Corona? Nuove drammatiche accuse

Francesco Fredella 29 dicembre 2021 a

Ancora battaglia: Nina Moric contro Belen Rodriguez. E volano gli stracci tra le due ex di Fabrizio Corona. La modella croata torna ad attaccare la showgirl argentina sui socia con una nuova storia su Instagram. L'accusa di Nina Moric è durissima: sostiene di aver fatto bere il figlio Carlos e di aver tentato di baciarlo sulle labbra durante il weekend di Natale. «Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità», scrive la Moric.

Non manca neppure la risposta di Corona, che tuona: “Questo deve essere il regalo di Natale di Nina. Ricordatevi cosa aveva combinato un anno fa. Ormai la sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei”. Eppure il primo a smentire questo racconto della Moric, che sembrerebbe fantasioso, è lo stesso Carlos.

Il quale sui social dice: “Sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati fra me e mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione. Falsi. Belen non l’ho mai vista. Quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi ha mai fatto questo ed inoltre non si sarebbe mai permessa. Non credete a queste str*nzate, vi voglio bene”. La vicenda potrebbe andare avanti a colpi di querele. Non finisce qui, probabilmente. Tutto si complica. Tutto diventa un vera e propria battaglia a colpi di Ig stories e smentite.

