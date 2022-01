Belen Rodriguez e le corna. Clamoroso in aeroporto, come si è fatta beccare: roba inequivocabile

03 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez è stata beccata in aeroporto con un bicchiere di vino in mano e le corna in testa. La showgirl argentina è in partenza con la sua migliore amica Patrizia Griffini per una vacanza a Montevideo e scherza sul fatto di essere stata tradita. Il tutto finisce sul profilo Instagram della "Petineuse" che fa un video a Belen con un filtro particolare che le fa venire le corna appunto: "Anche Belen ha scelto le mie corna, no ma sei pazzesca", dice Patrizia. E la showgirl risponde con ironia: "Dalle corna non si salva nessuno"

E ancora, dice mentre mette il calice di vino sul tavolo: "Le corna sono solo due". "Certo, perché le vuoi anche tu?" chiede la Griffini. "Io penso di averle", risponde la Rodriguez. E Patrizia infierisce: "Le hai avute". Quindi Belen conferma: "Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno". E la sua amica cerca di sdrammatizzare: "Siamo come cestini di lumache, pieni di corna". E scoppiano a ridere entrambe.

Belen e Patrizia, dopo aver passato il Natale e il Capodanno insieme in montagna, anche in compagnia di tutta la famiglia Rodriguez, stanno andando in Uruguay. La piccola Luna Marì ora si trova con il papà, Antonino Spinalbese. Che su Instagram scrive: "Non c'è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell'assurdo per evitare di confrontarsi con la propria anima. Non si raggiunge l'illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l'oscurità interiore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia”.

