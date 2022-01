Miley Cyrus, incidente a luci rosse a Capodanno: il mini abito si rompe, seno al vento in diretta tv

03 gennaio 2022 a

Incidente a luci rosse per Miley Cyrus durante il concerto di Capodanno in diretta tv. La cantante ed ex attrice Disney è rimasta col seno scoperto nel corso della sua esibizione. L'imprevisto l'ha costretta a rifugiarsi dietro le quinte, dove si è coperta. La "colpa" è stata del suo mini abito scintillante: la parte superiore si è slacciata all'improvviso, lasciando la stessa cantante senza parole.

In ogni caso Miley, da vera professionista, ha continuato a cantare coprendosi con le mani. L'artista americana ha salutato il nuovo anno insieme a tante star durante il "Miley's New Year's Party", evento tv mandato in onda su Nbc e in streaming. L'imprevisto hot, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale sui social. Il vestito si è rotto mentre la Cyrus era sul palco intenta a cantare la sua hit, "Party in the USA". E proprio all'inizio del brano la parte superiore dell'abito di scena è scivolata giù e l'ha lasciata col seno scoperto davanti al pubblico.

La star, allora, ha reagito voltando le spalle alla platea e coprendosi il seno con le mani. Poi la corsa nel backstage. Per ovviare al "buco", le telecamere hanno inquadrato per qualche secondo il pubblico e l'orchestra. Alla fine, però, tutto risolto: Miley è tornata sul palco con indosso una giacca rossa.

