GfVip, terremoto a luci rosse: “Mast****i prima", "Vogliono farmi sc***e”. Espulsione lampo per il nuovo concorrente?

Una battuta decisamente piccante quella di Barù Gaetani, il nuovo concorrente del GfVip. Proprio per questo il nipote di Costantino della Gherardesca, già molto apprezzato sui social, è stato richiamato dalla regia del reality. Durante una partita di biliardo tra vip, Barù scherzando ha dato un consiglio ai giovani telespettatori: “Prima di fare cavolate, prima di scrivere un messaggino, mast******i prima di prendere una decisione”.

La sua frase non è piaciuta alla regia del GfVip, che prima ha abbassato l’audio dei microfoni e poi ha rimproverato il concorrente. Quest’ultimo però non ha preso affatto bene la critica e si è lamentato a voce alta: “Se non posso fare le mie battute allora vado a casa, cosa mi avete chiamato a fare? Per fare il democristiano? E’ l’una di notte, ho visto roba alle cinque del pomeriggio imbarazzante". In molti sui social si sono schierati dalla sua parte. Un utente, per esempio, ha scritto: “Da spettatore mi dà più fastidio che ogni notte ci sia gente che parla senza microfono sotto le coperte, rispetto alle battutine di Barù”.

Qualcuno sui social ha anche notato che Barù starebbe facendo un po’ fatica ad adattarsi alle dinamiche del gioco. Confidandosi con Katia Ricciarelli, per esempio, Barù ha detto: “Ma che noia, che pall*… questi Grandi Fratelli mi spingono e vogliono che trom**!”.

