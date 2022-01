Belen Rodriguez, il bikini non contiene il décolleté: le foto del "fuori tutto" in vacanza

04 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez stupisce tutti: in vacanza a Punta del Este con l’amica Patrizia Griffini, la showgirl si mostra in bikini. Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram fanno presto incetta di complimenti. Oltre alle foto, infatti, la modella argentina intrattiene gli ammiratori con diversi video che la ritraggono mentre si tuffa in piscina e riemerge. Il tutto senza nascondere un lato B perfetto.

Non passa inosservata l'assenza di Antonino Spinalbese e dei figli. Con il compagno ormai la crisi sembra assodata. I due non vengono più fotografati insieme e diverse voci confermano che vivono in due case differenti. Non solo, perché a dare da pensare è stata anche una storia Instagram in cui Belen ammette di avere le corna. Qui l'amica ha ripreso la Rodriguez con un filtro che, modificando la parte superiore della fronte, crea delle finte corna.

"Le corna sono solo due?", ha replicato Belen sorprendendo la Griffini: "Ah perché le vuoi anche te?". Poi la frecciata: "Io penso di averle. Le ho avute, le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno". Cosa abbia voluto intendere la Rodriguez con una frase di questo tipo non è dato sapersi, ma certo è che molti hanno preso di mira Antonino Spinalbese. A maggior ragione dopo che i due si sono allontanati improvvisamente in seguito alla nascita della piccola Luna Marì.

