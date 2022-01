Maria Elena Boschi e Matteo Renzi, la bomba di Dagospia: "Non si parlano più?", quel dettaglio sul Quirinale

04 gennaio 2022 a

Ma Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non si parlano più? Il legittimo sospetto viene a Dagospia che, visti l'intervista a La Stampa e il retroscena del Messaggero, si chiede se il leader di Italia Viva e la capogruppo alla Camera siano ancora in contatto. D'altronde la Boschi ha detto chiaro e tondo: "La sensazione - ha spiegato - è che molti vorrebbero correre alle urne: la Meloni, Conte, Letta vogliono il voto. Loro manderebbero Draghi al Colle solo per andare a votare a giugno di quest'anno". Peccato però che nel frattempo un retroscena su Renzi abbia rivelato che assieme ai centristi l'ex premier stia lavorando per un accordo sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica. E l'identikit farebbe pensare che il nome designato sia proprio quello di Mario Draghi.

"C'è un documento - si legge sul quotidiano romano - che gira di mano in mano tra i maggiorenti, pochi e di alto livello, dei centristi di Coraggio Italia e di Italia Viva, i due gruppi che hanno deciso, frequenti le vicendevoli telefonate tra i leader, Toti e Renzi, di unirsi per giocare da protagonisti la partita del Quirinale". E ancora: "Si traccia un percorso possibile per l'elezione del presidente della Repubblica e l'identikit per la figura da mandare sul Colle è quello di Mario Draghi. Ma con due condizioni incorporate".

Parole che sembrano andare dalla parte opposta di quanto sostenuto dalla Boschi. Per essere ancora più chiara la genziana ha aggiunto: "Non appartengo al gruppo di chi vuole spiegare a Draghi che cosa deve fare da grande. Lo giudico un ottimo premier e sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. Per eleggerlo, però, serve che il Parlamento abbia le idee chiare sul dopo. Andare a votare nel 2022 sarebbe un errore e un governo tecnico senza la credibilità di Draghi sarebbe meno forte. Dunque vediamo cosa costruirà la politica". Tutto fa dunque pensare che tra la Boschi e Renzi sul Colle non c'è grande convergenza.

