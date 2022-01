Paola Iezzi di Paola e Chiara, vietata ai minori a 47 anni: il body non copre nulla, roba piccante

06 gennaio 2022 a

Paola Iezzi ha ormai la sua carriera da solista, sua sorella Chiara fa invece l’attrice. Ma tutti si ricordano di quello che hanno realizzato in qualità di duo canoro: a partire dal 1997, anno in cui parteciparono al Festival di Sanremo e vinsero nella categoria Nuove Proposte con Amici come prima, uno al 2013 hanno riscosso un enorme successo.

Poi giustamente ognuna è andata per la sua strada, alla ricerca di nuovi stimoli. Adesso Paola, 47 anni, si sta godendo le vacanze a Stoccolma. In occasione dell’Epifania, che come lei stessa ha ricordato “tutte le feste si porta via”, ha deliziato i suoi follower di Instagram con una serie di scatti a dir poco sensuali e provocanti. La cantante si è mostrata praticamente nuda, in tutta la sua pazzesca fisicità, coperta soltanto da un body a rete che lascia ben poco spazio alla fantasia.

Tra l’altro sono da poco passati i venti anni dal tormentone Vamos a bailar, uno dei più grandi successi realizzati insieme alla sorella Chiara: “Devo dire che mi fa effetto - ha dichiarato Paola in una passata intervista - perché è ancora così moderno. A parte quello non indugio mai nel passato. Sia io che Chiara siamo felici di quello che abbiamo fatto e di quello che facciamo ora. Abbiamo sempre guardato avanti”.

