Fedez sparito e arrabbiato? Panico tra i fan: accuse rovinose a Chiara Ferragni

Che cos’è successo a Fedez? L’ultimo post su Instagram risale a 6 giorni fa, quando aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con la moglie in un momento di intimità. Poi però è calato un silenzio social molto insolito: il rapper non posta neanche più le storie, lui che è sempre stato molto attivo in questo senso, con tanta voglia di condividere le giornate con i suoi fan, facendolo soprattutto con leggerezza.

Negli scorsi giorni si era parlato addirittura di una crisi di coppia tra Fedez e la Ferragni, versione che però è stata smentita dall’influencer. Resta quindi il mistero su cosa sia successo al rapper, con i fan che hanno espresso la loro preoccupazione sui social per alcuni dettagli che hanno notato nelle foto pubblicate dalla Ferragni in cui si vede anche Fedez: quest’ultimo appare con uno sguardo spento mentre dà da mangiare alla figlia, lo stesso che avrebbe anche mentre spinge il figlio sull’altalena.

“Che ansia, ma che sta succedendo?”, “bisogna lasciarlo in pace e sperare che non sia nulla di grave e che passerà presto”, sono alcuni dei commenti su Fedez. E poi c’è chi accusa la Ferragni, non condividendo la scelta di pubblicare foto in cui il marito “è palesemente in down”.

