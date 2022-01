Chiara Ferragni, ciabatte e calzini sulla neve? Foto e cifre sconcertanti: quanto ha speso, schiaffo alla miseria

11 gennaio 2022 a

Chiara Ferragni pazza per ciabatte e calzini, tanto che li indossa anche sulla neve. L'influencer, nell'ultimo soggiorno in Svizzera, ha sfoggiato delle ciabatte in pelo e calzini jacquard, scatenando i fan. Alcuni hanno apprezzato il look, altri invece l'hanno bocciato. A far spaventare, più che l'outfit, è però il prezzo. Le ciabatte della capsule collection Gucci X North Face in morbido shearling sono infatti in vendita al prezzo di 690 euro.

Più economici i calzini "a tema" con un motivo norvegese a forma di fiocco di neve su fondo beige. L'accessorio è low cost ed è firmato Calzedonia. Ma la Ferragni e il marito non sono nuovi a tali acquisti. Ricordiamo, infatti, che nella loro abitazione si vede un baule che ha le dimensioni di un mobile (100 x 48 x 53 cm) e per questo può essere utilizzato anche come oggetto da esposizione. Si tratta di un accessorio da collezione e costa 36.000 euro.

Il pezzo vintage a casa della e Fedez potrebbe valere anche di più data la rarità. Finito qui? Neanche per sogno: in vista del Natale la casa della coppia più sociale di sempre vantava tante lucine. Il loro costo? Si va 64,90 euro per 100 led a 202,87 euro per ben 600 led. Nulla di nuovo.

