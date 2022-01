Arisa in lacrime a Citofonare Rai2, Paola Perego interrompe l'intervista

16 gennaio 2022 a

a

a

In lacrime, tanto da costringere Paola Perego a interrompere l'intervista. Una Arisa emozionata ed emozionante, in studio a Citofonare Rai2, per raccontarsi a 360 gradi, senza tabù.

"Perdono" dopo il tradimento: torna Arisa, una esplosiva novità in studio dalla De Filippi



"Io credo che i meccanismi di una coppia siano personali e può capirli solo chi la coppia la vive", ha spiegato a proposito dell'amore, per poi bloccarsi all'improvviso. "Siamo in diretta?", ha chiesto con gli occhi lucidi. "Volevi dire qualcosa che preferisci evitare di dire perché siamo in diretta?", le chiede la Perego, tra il sorpreso e l'apprensivo. Quindi la conduttrice si alza e si va a sedere a fianco della sua ospite, sul divanetto. "Va tutto bene - ha risposto in lacrime Rosalba Pippa, il nome all'anagrafe della cantante abruzzese rivelatasi sul palco del Festival di Sanremo -. Posso avere un po’ d’acqua?”.

"Con il suo partner di ballo...".Arisa, l'imbarazzante insinuazione di Rudy Zerbi. E in studio cala il gelo



"Cos’è stato a farti commuovere? Va tutto bene? Mi dispiace", si scusa ancora la Perego. "Figurati. Tutto ok", la rassicura ancora Arisa, che nelle ultime ore aveva confessato sui social come il flirt nato sul set di Ballando con le stelle con il giovane insegnante di danza Vito Coppola non sia finito nel migliore dei modi. "Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me. Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare".

Con la Perego poi ironizza: "Dovrei smetterla, invece, di manifestare le emozioni, altrimenti rischio di diventare la piagnona della televisione... Non parliamo d’amore". "Portatele un po’ d’acqua - ha concluso Simona Ventura, conduttrice in coppia con la Perego -. Intanto andiamo in pausa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.