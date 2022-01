Arisa e Vito Coppola, è finita in disgrazia: "Ci ho provato, ma...". Umiliazione intima

15 gennaio 2022 a

Finita la storia tra Arisa e Vito Coppola, il partner che la cantante aveva conosciuto a Ballando con le Stelle. La coppia aveva trionfato su tutti gli altri concorrenti. La loro intesa, però, sarebbe andata oltre la semplice collaborazione professionale. Ma nessuno finora sapeva cosa stesse realmente succedendo tra i due, anche se qualche sospetto c'era già. Tanto che il gossip era letteralmente impazzito per loro. A dare una risposta adesso è proprio Arisa.

Rispondendo alla domanda di un fan, che le chiedeva come andassero le cose con Vito, lei ha risposto: “Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me”. E ancora: “Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare”.

La cantante, però, non serba alcun rancore, anzi si è detta contenta per averlo conosciuto: “Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto, ci siamo dati tanto”. L’artista ha lasciato intendere anche che non sia stata corrisposta: “L’amore romantico è una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati s debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”. Nessun commento da parte di Vito, almeno per ora.

