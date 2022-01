Heidi Klum, "la gamba destra vale 2 milioni di dollari": una enorme cicatrice, ciò che nessuno sapeva

17 gennaio 2022 a

Le gambe di Heidi Klum valgono più di 2 milioni di dollari. Non si tratta certo della prima top model che fa un'assicurazione su una parte del proprio corpo. In questo caso, però, c'è una particolarità. A svelarla è stata la diretta interessata nel salotto di Ellen Degeneres, nota conduttrice americana. La giudice di America's Got Talent ha rivelato che la gamba destra vale più della sinistra. Il motivo? "Una è più costosa dell'altra perché quando ero giovane sono caduta su un vetro e mi si è formata una grossa cicatrice", ha raccontato la Klum.

La top model ha spiegato che nel tempo ha cercato di mascherare quella cicatrice, così come ha fatto anche per andare in tv. Tant'è che, mostrando la gamba al pubblico, ha detto: "Ovviamente adesso ho messo molto spray abbronzante e non potete vederlo". Heidi Klum, poi, ha chiarito: "Non me le sono assicurate io, è stato un cliente a volerlo. Una gamba è più cara dell'altra... Sono strane le cose che fanno le persone".

La modella, poi, ha svelato anche i suoi segreti per mantenere le gambe sempre toniche e scattanti. In particolare, ha detto che si allena regolarmente all'aria aperta. "Ho un tapis roulant fantastico, ma sta lì inutilizzato. Il mio allenamento preferito è una lunga corsa lungo la Westside Highway, che costeggia il fiume Hudson di New York - aveva raccontato qualche tempo fa alla rivista Glamour -. E' un percorso bellissimo e sei sempre circondato da una fantastica comunità. Vedi le stesse persone correre ogni mattina".

