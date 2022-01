Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il comunicato: "Dopo 10 anni ci separiamo". Il sospetto: perché è finita malissimo

18 gennaio 2022 a

Ora è ufficiale, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita. La showgirl svizzera e il rampollo si sono detti addio e hanno annunciato la loro separazione con una nota inviata all'agenzia di stampa Ansa: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", si legge.

Quindi chiedono di non accendere i riflettori sulla loro vicenda privata: "La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso". Così, la coppia ha confermato le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi sulla loro crisi.

Del resto tutti i fan di Michelle Hunziker non avevano potuto non notare che la bella showgirl non aveva trascorso le festività di Natale con il marito Tomaso. Michelle infatti si era presa qualche giorno di vacanza in montagna con la sua carissima amica Serena Autieri. Anche sui loro profili social da tempo non veniva pubblicata una foto che li ritraesse insieme come invece avevano fatto più volte in passato. E poi erano da subito apparsi sospetti alcuni commenti di Michelle su Instagram rispetto al desiderio della leggerezza, delle risate e di stare bene.

